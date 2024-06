Opnieuw wonden likken voor Visma - Lease a Bike: dit heeft Tiesj Benoot te zeggen na dubbele opgave

Voor Visma - Lease a Bike was het opnieuw een bittere dag. In het Critérium du Dauphiné verloren ze niet één, maar wel twéé renners. En zo wordt het met oog op de Tour de France andermaal wonden likken.

Dat beseft ook Tiesj Benoot, die zijn relaas doet op de webstek van Visma - Lease a Bike. Hij zat helemaal vooraan en voelde dus alles na hem tegen de grond gaan. “Ik zat samen met Matteo, Sepp Kuss en Bart Lemmen vooraan in het peloton."

© photonews

"Net achter ons ging er een renner onderuit, wat een domino-effect veroorzaakte in de groep. Het is verschrikkelijk om zowel Dylan als Steven te verliezen. We hebben net samen een hoogtestage achter de rug in Sierra Nevada."

Zuur gevoel bij Visma - Lease a Bike

"Het is enorm zuur voor hen om op deze manier de laatste voorbereidingskoers op de Tour de France te moeten verlaten." Een gevoel dat ook leefde bij de ploegleiding, want ook ploegleider Grisha Niermann reageerde ontgoocheld.

"Wat een nieuwe grote domper is voor de ploeg. In het ziekenhuis zal hun schade worden opgemeten. De opgaves zijn opnieuw een bittere pil om te slikken, maar we moeten veerkracht tonen", gaf hij eerder op donderdag al aan.