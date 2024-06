🎥 Hallucinante beelden van massale valpartij: al acht opgaves in Dauphiné!

Het slechte weer maakte heel wat slachtoffers in het Critérium du Dauphiné. Er waren zelfs geen ambulances genoeg om de race verder te zetten, waardoor er tot neutralisatie werd overgegaan. Het bilan wordt nog zwaarder dan verwacht.

Het was een ongeziene ravage uiteindelijk in het Critérium du Dauphiné. Al snel was duidelijk dat Visma - Lease a Bike stevig in de klappen zou moeten gaan delen. Zij verloren twee van hun renners in de race door de valpartij.

“Ze waren allebei zwaar gehavend, wat een nieuwe grote domper is voor de ploeg. In het ziekenhuis zal hun schade worden opgemeten De opgaves zijn opnieuw een bittere pil om te slikken, maar we moeten veerkracht tonen”, aldus ploegleider Grisha Niermann.

© photonews

Uiteindelijk wordt het bilan echter nog veel zwaarder. Ondertussen zijn er volgens Het Nieuwsblad al liefst acht opgaves te noteren. Naast de twee renners van Visma was ook al duidelijk dat Milan Menten het einde van de koers niet zou halen.

Al acht opgaves

Naast de drie eerder genoemde renners geven ook Rainer Kepplinger (Bahrain - Victorious), Axel Mariault (Cofidis), Adne Holter (Uno-X), Remy Rochas (Groupama-FDJ) en Laurens Huys (Arkéa - B&B Hotels) er de brui aan.

Mogelijk zullen er ook de komende uren nog opgaves volgen. De crash zelf was bijzonder zwaar en leverde ook indrukwekkende beelden op. Niet meteen voor de meest gevoelige zielen, dus let op bij het bekijken van de beelden.

Le pauvre chien qui a eu la peur de sa vie 😵🐶 #Dauphiné pic.twitter.com/ehQDhVNljf — 𝕌𝕣𝕓𝕒𝕚𝕟 𝔾𝕣𝕒𝕟𝕕𝕚𝕖𝕣 (@keyshawn__bava) June 6, 2024