Patrick Lefevere komt met eerste updates over Evenepoel & co

Remco Evenepoel won de tijdrit in het Criterium du Dauphiné en mocht daardoor in de gele leiderstrui rondrijden. Een dag later werd de etappe geneutraliseerd na een zware valpartij op een glad wegdek. Ook Remco Evenepoel viel daarbij en bleef lang zitten.

Remco Evenepoel moest toch wel wat wonden likken aan de schouder en de hand en had ook een knie met wat bloed aan. De rit werd door de zware valpartij geneutraliseerd, achteraf zal de schade pas echt kunnen worden opgemeten.

Ook grote baas Patrick Lefevere liet zich meteen na de race uit over de zaak: "Een update hebben we nog niet echt, daarvoor moeten we nog wat onderzoeken afwachten. Vanuit de auto werd vooral gesproken over een beetje builen en blutsen."

© photonews

"Enkel Antoine Huby onze Fransman zal wat nietjes nodig hebben. Er was niets superdringend bij. Als Remco bij zo'n valpartij betrokken raakt, is het normaal dat hij even in paniek is en naar zijn schouder tast", klinkt het bij Sporza.

Het zal meevallen

"Maar ik denk dat het zal meevallen. Mijn hart staat niet snel stil, maar er gelukkig van worden doe je ook niet. Ik denk niet dat er iemand schuld treft. Niet de organisatoren, niet de renners, ... Alles stond goed aangegeven."

"De straat was droog en plots kwam er een hevige regenbui. Er waren geen beelden, dus geen idee wat er gebeurd is. Ze vallen overal in het peloton, zelfs de laatste van het peloton. Een typische kettingreactie. Dit is een test richting de Tour de France."