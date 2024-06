Patrick Lefevere spreekt over de doelen van Evenepoel in Dauphiné én Tour: "Ga niet zeggen dat mijn mening er niet toe doet, maar ..."

Remco Evenepoel staat ook na de geneutraliseerde etappe van donderdag in het geel in het Critérium du Dauphiné. De komende dagen komen er echter nog drie zware etappes aan. En dan is de vraag: wat moet hij in die ritten doen?

"De druk is van de schouders. Het zal een opsteker zijn in deze belangrijke periode en het geeft energie om verder te werken naar de Tour. Ik ben nog altijd niet zeker dat hij de benen heeft om te winnen", predikte Klaas Lodewyck eerder al bij Sporza.

"Het ging beter dan verwacht in de tijdrit, maar een rit waarin het constant op en af gaat is nog iets anders. We moeten zorgen dat hij niet over de limiet gaat. Bergop los je dan normaal gezien sowieso. Als hij op zijn limiet stuit in het begin van een lange beklimming is het beter om te laten lopen."

© photonews

Rest de vraag: hoe denkt Patrick Lefevere daarover? "Of Remco Evenepoel er alles moet aan doen om de Dauphiné te winnen? We zijn niet gekomen naar hier om de koers te winnen, we wilden een test doen met Remco in de tijdrit."

Indrukwekkende test Evenepoel vanuit de auto bekeken

"Die test is redelijk geslaagd. Het was indrukwekkend, ja. Het was leuk dat ik het eens mocht meemaken vanuit de auto. Vandaag was het een kwestie van overleven - je ziet zelf ook hoe snel het kan gebeuren - en de volgende dagen is het zwoegen en zweten in de bergen."

"Het is zaak om te kijken waar hij dan staat en wat er de komende twintig dagen moet gedaan worden en bijgeschaafd worden. De Tour de France begint met twee pittige etappes. Ik ga niets tegen hem zeggen. Ik ga niet zeggen dat mijn mening er niet toe doet, maar ik laat het over aan de specialisten."