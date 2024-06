Toch wat schrik voor blessure aan de schouder? Dit is wat Remco Evenepoel te zeggen heeft na val in Dauphiné

Met zo'n twintig kilometer nog te rijden stond het hele peloton stil in de Dauphiné. In afwachting van medische steun stond het hele peloton een tijdje stil. Het was afwachten of er nog opnieuw zou worden gereden in de vijfde etappe. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

De zwaarste slachtoffers van de geneutraliseerde etappe leken achteraf Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle te zijn. De twee Nederlanders van Visma - Lease a Bike moesten worden afgevoerd, het peloton reed zonder te koersen naar de aankomst.

Ook Remco Evenepoel viel en even was er vrees voor een blessure, want de Belgische geletruidrager bleef lange tijd neerzitten en tastte zelfs even naar de gehavende schouder waaraan hij na zijn val in de Ronde van het Baskenland moest worden geopereerd.

"Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Mijn helm heeft me vandaag gered. Er zijn renners die er slechter aan toe zijn dan ik, dus ik wens hen een spoedig herstel toe. Voor mij is het op naar morgen en niet te veel terugkijken."

Alles in orde met de schouder?

"We gaan naar de schouder moeten kijken, want hij is aan het bloeden. Het wordt kijken of het plaatje en zo nog goed zit, maar ik voel me goed. Er is geen andere optie dan gewoon rustig verder doen de komende dagen."

"Geen idee wat er precies gebeurd is bij de val, het was heel glad en iedereen begon gewoon te slippen. Ik kon er bijna doorheen, maar toen kwam er plots een fiets onder die van mij terecht. Niets aan te doen, ik ben niet de enige vandaag die is gevallen."