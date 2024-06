🎥 Ook zesde etappe van Dauphiné verloopt niet volgens plan: renners in bosjes en verkeerd gereden

Een kopgroep van zes renners koos voor de vlucht in de Dauphiné. Tijdens een afdaling kwamen Mason Hollyman en Thibault Guernalec ten val, waarbij ze zelfs in de bosjes doken.

Maar dat was niet alles. De drie overgebleven koplopers zagen hen terug keren, maar het vijftal reed daarna ook verkeerd. Ze gingen rechtdoor, waar er afgeslagen moest worden.

En zij waren niet de enige. Ook de jury en de ploegwagens reden verkeerd. Zo zagen ze hun voorsprong aardig slinken.

