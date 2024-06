Ook Tim Wellens deelt in de brokken van valpartij in Dauphiné

De Dauphiné werd donderdag opgeschrikt door een zware valpartij. Er zijn al heel wat opgaves te noteren.

In een afdaling in de regen, aan een snelheid van meer dan 70 kilometer per uur, ging het donderdag fout in de Dauphiné.

Heel wat renners kwamen ten val, waarbij onder andere Dylan van Baarle een sleutelbeenbreuk opliep. Ook Roglic en Evenepoel kwamen ten val, de nummers één en twee uit de klassering. Of de Sloveen vandaag nog start is nog niet duidelijk.

Bij UAE Team Emirates lieten ze weten dat ook Tim Wellens niet ongeschonden uit de valpartij kwam. De ploeg gaf op sociale media een update over de medische toestand van onze landgenoot.

“Hij heeft schaafwonden aan zijn rechterhand, onderrug en rechterknie. Ook ter hoogte van de pols ondervindt hij hinder, maar hij kan er wel nog mee fietsen”, klinkt het.

De ploeg vermoedt dat Wellens vandaag gewoon weer kan koersen. “Hij heeft geen hersenschudding of wervelletsel”, voegde men er nog aan toe.