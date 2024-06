Vandaag opgave? Primoz Roglic slaat alarm na valpartij in Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Dauphiné werd donderdag opgeschrikt door een zware valpartij. Ook Primoz Roglic ging tegen de grond.

De Dauphiné was er tot donderdag van gespaard gebleven, maar ook bij hen was het prijs. Dit voorjaar blijft het zware valpartijen regenen in het peloton.

Heel wat renners gingen tegen de vlakte, waaronder ook Remco Evenepoel en Primoz Roglic, de nummers één en twee in de algemene rangschikking.

De koers werd uiteindelijk geneutraliseerd, waardoor er geen dagklassement opgemaakt werd en ook geen tijdsverschillen werden genoteerd.

Evenepoel liet al vlug na de wedstrijd weten dat hij OK was. Hij viel wel op zijn knie, maar het zou om blutsen en blauwe plekken gaan.

Schouder

Een ander verhaal bij Primoz Roglic die vlak na Remco Evenepoel in het klassement van deze Dauphiné staat. “Ik ben op mijn schouder gevallen, die waar ik een paar jaar geleden aan geopereerd ben, dus dat is niet best”, zei de Sloveen aan Het Nieuwsblad.

Het is uitkijken of de renner van BORA-hansgrohe vandaag aan de start komt in de Dauphiné. “Ik kan nog niet met honderd procent zekerheid zeggen dat ik verder zal doen, ik zal het eerst bij de dokter moeten laten checken.”

Officieel zijn er op dit moment al negen opgaves na de valpartij van donderdag, maar daar zouden er voor de start van de etappe van vandaag nog wel enkele kunnen bijkomen.