Ai ai, toch! Remco Evenepoel heeft daags na verlies gele trui nog last van een bijkomend probleem

Het is niet in de gele maar in de witte trui dat Remco Evenepoel verder koerst. Een bijkomend probleem is zijn deel in de hele Dauphiné-ervaring.

Evenepoel stond met kleine oogjes aan de start van de zevende Dauphiné-rit. "Het was een vroege ochtend. Het zal wel wat pijn doen, maar dat is voor iedereen zo. Gewoon er weer doorkomen en mezelf testen", vertelde de beste jongere in deze rittenkoers voor de microfoons van Sporza, VTM en Het Nieuwsblad.

Er is ook een reden waarom Evenepoel niet de beste nacht achter de rug heeft. "Ik heb enorm veel last van de pollen en we sliepen in een hotel met tapijt. Dat maakt het voor mij niet gemakkelijk. Ik ben heel allergisch aan huisstofmijt en de pollen. Dat tapijt? Daar hebben we niets aan te regelen, jammer genoeg." Kan dat echt niet?

Evenepoel op zoek naar oplossing

"Het is moeilijk aan de organisatie te zeggen dat we een hotel zonder tapijt moeten hebben. Misschien kunnen we een machine in de kamer zetten die de lucht een beetje gezonder maakt. Het is een beetje geven en nemen. Op zich ben ik niet ziek ofzo." Over de kwaliteit van de hotels in zijn geheel is Evenepoel wel tevreden.

"Laurens De Plus had mij een foto doorgestuurd van zijn eerste hotel en dat was wat minder. Ik denk niet dat wij kunnen klagen over de hotels die aan ons zijn toegewezen", is het glas voor Evenepoel halfvol. Goed geslapen of niet, de koninginnenrit van de Dauphiné kondigde zich wel aan. Zijn verwachtingen zijn duidelijk.

Evenepoel verwacht opnieuw te lossen

De kopman van Soudal Quick-Step denkt dat het tempo op de eerste cols iets minder explosief zal zijn en dat dat hem wel beter moet liggen. Al denkt hij niet dat hij zal meedoen voor de ritzege, want hij verwacht op de slotbeklimming toch opnieuw een moeilijk momentje te krijgen.