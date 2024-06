Evenepoel reageert na moeilijke slotklim: "Dat kan me niet schelen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic won zijn tweede etappe op rij in het Critérium du Dauphiné. Hij lijkt zo stilaan toch klaar voor de Tour de France. Bij de verliezers van de dag moeten we toch ook vandaag Remco Evenepoel rekenen.

Vrijdag kon Remco Evenepoel de schade nog iet of wat beperken, maar zaterdag moest hij al vrij snel op de slotklim lossen. Uiteindelijk verloor hij bijna twee minuten op de ritwinnaar van de dag, de Sloveen Primoz Roglic.

In het klassement doet de jonge Belg sowieso een slechte zaak met zijn dertiende plaats in de etappe van zaterdag. Hij zakt van plaats twee naar plaats zes en moet stilaan het podium vergeten: de kloof met Derek Gee is meer dan een minuut.

En dus werden er heel wat vragen gesteld aan de sterke Belg. De Tour de France komt namelijk steeds dichterbij. Al wil Evenepoel zelf tot op heden eigenlijk rust prediken, zoveel lijkt wel duidelijk. Al beseft hij ook dat er werk aan de winkel is.

Evenepoel beseft dat er nog werk is

"Ik heb nog werk, dat is duidelijk. Er moet ook nog wat af. Op de slotklim ben ik blijven trainen. Ik snap dat mensen zich afvragen hoeveel beter ik nog kan worden, maar dat kan me niet schelen", aldus Evenepoel bij Sporza.

Zondag is er nog een slotrit in de Dauphiné om zich te testen, daarna zal er volop worden gekeken naar de laatste voorbereidingen op de Tour de France. Die begint al binnen drie weken en dus is er stilaan toch wat haast bij.