Meesterknecht Mikel Landa klaar en duidelijk over wat Remco Evenepoel hem talloze keren verteld heeft

Het was voor het eerst sinds lang dat de tandem Mikel Landa - Remco Evenepoel bergop nog eens getest werd. De conclusie is dat beterschap richting de Tour aan de orde is.

Dat hadden ze voor aanvang van de Dauphiné uiteraard ook wel verwacht bij Soudal Quick-Step. Voor Mikel Landa was het niet bepaald een verrassing dat Remco Evenepoel moest lossen in de eerste bergrit. De kopman was immers bijzonder eerlijk geweest tegen zijn meesterknecht, zodat die ook precies wist hoe het zat.

"Hij heeft me verschillende keren gezegd dat hij op de limiet zat", onthult een eerlijke Mikel Landa bij Het Laatste Nieuws. Bovendien was het misschien nog niet enkel een kwestie van conditie. "Iedereen was wat oncomfortabel na die valpartijen", verwijst de Spanjaard ook naar wat er in de vijfde rit was gebeurd.

Soudal Quick-Step moet progressie maken

Er zat dus maar één ding op voor de berggeiten van Soudal Quick-Step. "We hebben geprobeerd om het tijdsverlies te beperken. We weten waar we voor gekomen zijn en dat we een lange periode zonder koersen kenden door blessures." Progressie maken, dat is en blijft ook het feitelijke doel in de Dauphiné.

"We nemen het dag per dag", herhaalt Landa nog eens het mantra van de ploeg. "Dit betekent niets voor de Tour."