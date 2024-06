Remco Evenepoel pakt uit met een bedanking recht uit het hart

In de tricolor zit Evenepoel nog niet, want hij heeft nog de witte trui. Een bedanking aan diegenen die hem hielpen om in de bovenste contreien van het Dauphiné-klassement te blijven is wel aan de orde.

In de reacties uit het kamp van Soudal Quick-Step na de eerste bergrit bleek al wel dat Remco Evenepoel op de limiet zat. Dat viel moeilijk te ontkennen. Evenepoel heeft ook nog eens van zich laten horen op sociale media, met een foto van hem in zijn gele trui, de trui die hij dus moest afgeven aan ritwinnaar Primoz Roglic.

De blik die op oneindig stond vertelde al veel over hoeveel inspanningen het had gevraagd van Remco Evenepoel om de top te halen. "Afzien in de loop van het proces", zo omschrijft Evenepoel het zelf. "Het harde werk gaat verder." Dat zal wel moeten, want er is dus zeker en vast nog een bepaalde progressiemarge.

Suffering through the process. The hard work continues.



Thanks to my teammates to guide me through the day.🐺💙 pic.twitter.com/yP14P1uXve — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) June 7, 2024

"Bedankt aan mijn ploegmaats om me door deze dag te helpen", is Evenepoel ook erkentelijk voor het werk van zijn teamgenoten. Er volgde ook nog een wolf-emoji en een blauw hartje aan het eind van zijn boodschap. De Wolfpack werkt nog steeds volop samen om er het best mogelijke resultaat uit te halen. Wat dat juist is, moet blijken.