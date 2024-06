Failliet! Speelt Olympisch kampioen en Tourwinnaar zijn medailles kwijt?

Slecht nieuws vanuit Engeland. Daar zou gewezen winnaar van de Tour de France en Olympisch kampioen Bradley Wiggins in vieze financiële papieren zitten. En dus is het nog maar de vraag wat er met hem zal gebeuren.

De 44-jarige Sir Bradley Wiggins is volgens The Times deze week failliet verklaard. Dat lag eigenlijk wel al een tijdje in de pijplijn, want het bedrijfje van Wiggins zat al een aantal maanden in vieze papieren en de schuldenberg werd meer niet afgelost.

Wiggins Rights Limited had meer dan een miljoen euro schulden en die werden dus nog niet afbetaald, waardoor ze nu bij de Engelse fiscus een stapje verder willen gaan, met mogelijk toch wel verstrekkende gevolgen.

De districtsrechtbank van Lancaster heeft Wiggins nu failliet verklaard. Curatoren zullen worden ingeschakeld om beslag te leggen op de bezittingen van de ex-Tourwinnaar. En dus is er ook een sportief gevolg.

Olympische medailles kwijt?

Mogelijk moet Bradley Wiggins ook al zijn Olympische medailles, wereldtruien, gele truien en andere memorabilia afstaan om de schuldeisers te gaan betalen. Dat zou een ferme domper zijn voor de Engelse Olympisch kampioen.

Bij de schuldeisers zit ook ex-vrouw Catherine, al zijn er nog twintig andere schuldeisers. De komende weken zal verder gekeken moeten worden wat de curator allemaal als belangrijk zal zien in de afhandeling van de zaak.