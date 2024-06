Koers à volonté! Extra saga sprintersrivaliteit Merlier-Philipsen in Baloise Belgium Tour, UAE en Lotto-Belg juichen

Tal van wielerafspraken op het menu vandaag. Met het aangekondigde duel Merlier-Philipsen in de Baloise Belgium Tour. We bieden u een overzicht van alle wedstrijden.

Baloise Belgium Tour

In rit 2 naar Knokke-Heist wachtte de traditionele aankomst op De Wandelaar en daar is het kwestie je niet te laten verrassen. Dat weet Philipsen nu ook. De kopman van Alpecin-Deceuninck had nog twee ploegmaats voor zich, maar Merlier plaatste zijn versnelling veel vroeger en vlamde door die timing onbedreigd naar winst.

Ronde van Zwitserland

Opnieuw een bergrit in de Ronde van Zwitserland en Adam Yates toonde zich voor de tweede dag op rij de beste klimmer. In de vorige rit werd dat nog niet beloond met de ritzege, nu wél. En dat als leider. Mas kon hem het langst bijbenen, maar plafonneerde. Met Almeida op de tweede plaats was het feestje compleet voor UAE.

Ronde van Slovenië

De etappe naar Rogaska Slatina werd in volle vaart afgewerkt en dat maakte er een slopende bedoening van. Voor Dylan Groenewegen was het alvast iets té slopend, de Nederlander moest onderweg lossen. Een unieke kans dus voor de andere sprinters. Phil Bauhaus van Bahrein Victorious greep die kans met beide handen.

Giro Next Gen

In de Giro Next Gen had Paul Magnier van Soudal Quick-Step de twee vorige sprints voor zijn rekening genomen. Deze keer was het de opleidingsploeg van Lotto Dstny dat kon juichen, met de Belg Steffen De Schuyteneer in een glansrol. Zijn landgenoot en ploegmaat Jarno Widar blijft aan de leiding in het klassement.

