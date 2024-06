Cian Uijtdebroeks is doodeerlijk na dag afzien in Zwitserland en kan niet om teleurstellende constatering heen

Ook als je Cian Uijtdebroeks heet, zijn er geen mirakels. In de Ronde van Zwitserland blijkt dat hij nog ver van zijn beste vorm verwijderd is.

In de vijfde etappe werd Uijtdebroeks opnieuw met tijdsverlies geconfronteerd. Wanneer UAE op de slotbeklimming aan de boom ging schudden, kreeg onze landgenoot het al snel lastig en moest hij lossen. Hij staat nog wel in de top tien van het algemene klassement, maar dat is toch een vrij magere troost.

"Dit was een heel zware rit. Op de slotklim lag het tempo bijzonder hoog", moest Cian Uijtdebroeks erkennen. Net als de dag voordien was de explosiviteit - sowieso niet het grootste wapen van Cian - nog niet voldoende aanwezig om de beteren te volgen. "Toen de concurrentie versnelde, zocht ik snel naar mijn eigen tempo."

Uijtdebroeks droomt nog van top 5

Wellicht is dat het beste wat je in zo'n situatie kunt doen. "Vervolgens heb ik de schade geprobeerd te beperken. Het was helaas niet mijn allerbeste dag", is zijn vaststelling. De Belg van Visma-Lease a Bike blijft wel strijdlustig kijken naar het vervolg van de koers. "De verschillen richting de top vijf zijn nog steeds te overbruggen."

Wat is nu de balans als hij naar zijn eigen vormpeil kijkt? "Ik merk dat de basis er wel is, maar dat ik nog steeds iets tekort kom. Uiteraard blijf ik vechten." Dat zal nodig zijn, want ook de laatste drie etappes zijn verre van gemakkelijk. "Het is zeker nog niet gedaan", zweert Uijtdebroeks.