Ex-winnaar velt helder oordeel over kansen van Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Roglic in Tour de France

Nog een goede week en de Tour de France gaat van start. Ex-winnaar Vincenzo Nibali werpt op een blik op de mogelijke eindwinnaars.

In een interview met ‘La Gazzetta dello Sport’ laat Vincenzo Nibali weten dat enkel Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in aanmerking komen om de Tour de France dit jaar te winnen. Primoz Roglic en Remco Evenepoel schieten volgens hem duidelijk nog te kort.

“Evenepoel heeft in 2022 dan wel de Vuelta gewonnen, toch moet hij nog groeien. Hij moet nog volwassener worden, vooral in grote rondes. Hij moet meer continuïteit tonen. In grote rondes moet je elke rit weer bij de pinken zijn. Je kan je geen enkele mindere dag veroorloven”, aldus Nibali.

Pogacar topfavoriet voor Tour

“De dominantie van Pogacar in de Giro d’Italia maakte indruk op mij”, zegt Nibali nog. “Hij verloor op geen enkel moment de controle. Hij is geen jonkie meer, hij is een man geworden. Zo gemotiveerd en scherp heb ik hem nog nooit gezien. In de Tour, een echt circus, rust er wel nog meer druk op zijn schouders, maar ik denk niet dat het hem veel zal doen.”

En dan is het uitkijken naar wat Vingegaard nog kan betekenen na zijn valpartij, als hij al aan de start zal verschijnen, want dat is op dit moment nog niet duidelijk.

“Door zijn valpartij in april (in de Ronde van het Baskenland, red.) hebben we geen idee omtrent zijn niveau. Maar als hij meedoet aan de Tour, dan is het omdat hij goede waarden heeft gereden op training. Hij zou de grootste rivaal moeten zijn van Pogacar.”