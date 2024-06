Karl Vannieuwkerke schuift onverwachte naam van Belg naar voren voor etappezege in Ronde van Frankrijk

De start van de Tour de France komt nu wel heel dichtbij. Het is uitkijken wat onze landgenoten kunnen presteren in deze toch wel zware editie.

De Tour de France van dit jaar is een atypische editie. Het parcours is bijzonder zwaar, maar door de Olympische Spelen in Parijs wordt er uitgeweken naar Nice als eindpunt, met een klimtijdrit als afsluiter.

Remco Evenepoel staat voor het eerst aan de start van de grootste koers in de wereld en hoopt meteen indruk te maken in het eindklassement. Een plekje in de top vijf behoort tot de doelstellingen van Evenepoel.

Maar het is vooral uitkijken of onze landgenoten één of meerdere ritzeges kunnen boeken. Ook daar komt Evenepoel voor in aanmerking, al zal het vooral uitkijken zijn naar Wout van Aert en Jasper Philipsen.

Karl Vannieuwkerke schuift echter nog een andere naam naar voren om een etappe op zijn naam te schrijven, al zouden wellicht niet veel mensen hun geld op hem willen inzetten gezien zijn magere voorjaar.

“Van Evenepoel, Van Aert en sowieso van Philipsen, die heeft vorig jaar voldoende bewezen dat hij spurtetappes en de groene trui kan winnen”, klinkt het bij Karl Vannieuwkerke in De Zondag.

“En ja, Arnaud De Lie die zijn voorjaar wat heeft gemist, maar intussen met een aantal overwinningen én podiumplaatsen helemaal terug is, mag zeker voor een etappezege gaan, die zal zich wel tonen.”