Merijn Zeeman vol lof over Wout van Aert: "Dat heeft Wout enorm geraakt"

Wout van Aert is er tijdens de Tour de France dan toch bij. Sportief directeur Merijn Zeeman is bijzonder lovend over de ingesteldheid van de Belg.

Na vijf jaar op rij de Tour te rijden wilde Wout van Aert eens iets anders doen dit jaar. Het plan was om de Giro te rijden, maar die plannen moesten door zijn zware valpartij in de Dwars door Vlaanderen de vuilbak in. Donderdag kwam na lang speculeren dan toch het verlossende nieuws van Visma-Lease a Bike dat Van Aert opnieuw de Tour zal rijden. De Belg wil zijn team helpen, maar zit ook al met de Olympische Spelen in zijn achterhoofd. Zeeman lovend voor Van Aert Sportief directeur Merijn Zeeman heeft veel bewondering voor Van Aert. "Dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix thuis heeft moeten bekijken, dat heeft Wout enorm geraakt. Maar hij is ook een echte atleet. Als geen ander kan hij de knop omzetten", zegt hij bij Wielerflits. "Ik ken eigenlijk niemand die zijn benadering van de sport kan benaderen. Dan is hij met afstand de meest professionele renner." Van Aert heeft er de laatste weken dan ook alles aan gedaan om in topvorm aan de Tour te beginnen. Voor Visma-Lease a Bike maakt de aanwezigheid van Van Aert dan ook een groot verschil, omdat hij ook anderen meetrekt en ze beter maakt. "Dat is gewoon een droom voor ieder team, om zo’n renner te hebben."