Tim Wellens heeft wat te zeggen over de afwezigheid van Remco Evenepoel en Wout van Aert op het BK tijdrijden

Tim Wellens hoefde Remco Evenepoel en Wout van Aert niet te begroeten op het podium in Binche. Die hadden immers verstek gegeven voor het BK tijdrijden.

Daarom ook dat er een unieke kans was weggelegd om Belgisch kampioen tijdrijden te worden. Daar kwam nu ineens toch een dosis druk bij kijken voor renners die anders niets te verliezen hadden. Misschien dat Tim Wellens daar wel het beste mee omging. In zijn flashinterview vertelde hij onder meer hoe hij pas terug was van hoogtestage.

De winnaar van het BK tijdrijden was niet blind voor de grote afwezigen en had daar ook nog wel iets over te zeggen. "Natuurlijk heb ik het geluk dat de grote favorieten als Remco Evenepoel en Wout van Aert er niet waren." Tim Wellens heeft er geen moeite mee om eerlijk te erkennen dat dit ook voor hem een opening bood.

Voor mij makkelijker om te winnen zonder Remco en Wout

"Voor mij is het wat gemakkelijker om te winnen dan wanneer ze er wel bij zijn. Dat is zeker zo", erkent de UAE-renner dat niet. "Maar het is nooit gemakkelijk om te winnen." En het maakt zijn overwinning zeker niet minder waard. Tim Wellens staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken op de erelijst van het BK tijdrijden.