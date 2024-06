Jan Bakelants merkt iets op richting Tour de France en Jonas Vingegaard: "Dat zou de logica zijn, maar ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De laatste rechte lijn richting Tour de France is nu helemaal ingezet. En dus is de vraag eens te meer: hoe sterk zal Jonas Vingegaard na zijn zware val in het Baskenland voor de dag komen? Velen twijfelen, maar niet iedereen.

Tiesj Benoot was de afgelopen dagen samen met Wout van Aert en Jonas Vingegaard op hoogtestage en plaatste de nodige vraagtekens bij de vorm van Vingegaard. "Het is de vraag van tien miljoen. Ik vind het zelf zeer moeilijk om hen in te schatten."

Toch zijn er analisten die wel denken dat Vingegaard goed voor de dag zal komen in de Tour de France, al is het nog een heel andere zaak of dat ook een derde eindzege kan gaan opleveren voor de Deense wielrenner.

© photonews

"Jonas Vingegaard zal wel dik in orde zijn, anders zouden ze hem ook niet sturen naar de Tour de France", is Jan Bakelants bij Sporza duidelijk over het mogelijke vormpeil van de Deen. Al blijft het wel moeilijk tegen Tadej Pogacar.

Omkadering van Vingegaard beter?

"Het was een venijnige blessure, dat wel. De logica zelve zou zijn als Vingegaard ergens door het ijs zou zakken, zoals gebeurde met Tadej Pogacar vorig jaar. En dat Pogacar dan deze keer aan het langste eind trekt."

"De voorbereiding was verre van perfect, maar ik vind altijd dat Vingegaard qua omkadering wat voorligt op Pogacar." Sep Vanmarcke merkte dan weer op dat de ploegmaats van Pogacar op dit moment veel sterker aan het rijden zijn - getuige daarvan ook Yates & co in de Ronde van Zwitserland.