Al van 1981 (of 2010) geleden: Remco Evenepoel in voetsporen Lucien Van Impe? Dit zeggen de bookmakers en de analisten over Tour de France

Geen Remco Evenepoel op het BK in Zottegem. De uittredende Belgische kampioen was licht ziek en wilde geen enkel risico nemen met het oog op de Tour. Daar zijn de doelstellingen ondertussen voor bepaald.

Remco Evenepoel wil als het even kan een etappe winnen en ook de top-5 halen in het eindklassement. Het laten schieten als er eens een slechte dag is, zoals in de Vuelta van 2023? Dat gaat niet gebeuren deze keer.

Dat liet Patrick Lefevere al weten. En dus is de vraag: mogen we eindelijk nog eens écht dromen van een podiumplaats of eindwinst in de belangrijkste koers van het jaar? Volgens de bookmakers is hij momenteel de vierde grootste favoriet.

Tadej Pogacar staat momenteel op één, voor Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De kans dat Evenepoel eindwinnaar zou kunnen worden moet worden geschat op zo'n 6 procent. Juan Ayuso maakt de top-5 compleet.

"Hij heeft mooie ambities gesteld. De top-5 halen zou voor België heel mooi zijn. De Tour de France is nog iets veel groter dan de Vuelta a Espana of de Giro d'Italia", aldus Sep Vanmarcke in zijn analyse bij Sporza op zondag.

Eerste podium sinds 1981/2010?

En Jan Bakelants gelooft er op zich wel in: "Het podium moet mogelijk zijn. Na Pogacar en Vingegaard is hij zeker een kanshebber", aldus de analist. Al beseft ook hij dat er met Primoz Roglic nog een sterke beer rondrijdt in Frankrijk.

Het is al sinds 1981 geleden dat er nog eens een Belg op het podium van de Tour de France stond - al werd Jurgen Van den Broeck na de schorsingen van Contador en Mensjov in 2010 eigenlijk ook derde in de Tour. Hij stond toen wel nooit fysiek op het podium.