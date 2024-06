Kan Vingegaard strijden om geel in de Tour? Ex-ploegmaat Dumoulin geeft zijn ongezouten mening

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard is misschien wel het grootste vraagteken voor de start van de Tour. Hoe goed zal de tweevoudige Tourwinnaar zijn?

Bij zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland op 4 april brak Jonas Vingegaard zijn sleutelbeen en enkele ribben. De Deen hield er ook een gekneusde long en een klaplong aan over en lag bijna twee weken in het ziekenhuis.

Sindsdien reed Vingegaard geen enkele wedstrijd meer, hij bereidde de Tour voor op training. De vraag is dan ook hoe het gesteld is met de vorm van de tweevoudige Tourwinnaar. Kan hij concurreren met Tadej Pogacar?

Dumoulin over vorm Vingegaard

Ex-ploegmaat Tom Dumoulin schat het in. "Vingegaard zal alleen aan de start staan als hij ergens, heel diep van binnen, hoopt dat hij een kansje maakt op de overwinning", zegt hij bij In het Wiel.

"Als hij honderd procent zeker weet: ik ben verre van goed genoeg, kan ergens een ritje meepakken en eindig dan twaalfde in het algemeen klassement. Dan gaat Vingegaard gewoon niet naar de Tour."

"Hij weet natuurlijk ook wel dat de kans niet zo groot is, maar ik denk dat hij ergens wel met de ambitie zal starten om te winnen. En zo gaat Visma-Lease a Bike ook rijden", zegt Dumoulin nog.