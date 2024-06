📷 Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel houden opvallende intermezzo's voor Tour-start

Zowel voor Wout van Aert, Mathieu van der Poel als Remco Evenepoel staat de Tour de France voor de deur. In de laatste dagen voor de Grand Départ levert dat bepaalde intermezzo's op.

Ook Wout van Aert is dus in Italië aangekomen, nadat hij de voorbije dagen volgens zijn Strava-account nog druk bezig was in eigen land. Hij is er in zijn gloednieuw renaissancetruitje op uitgetrokken. Persagentschap AFP legde vast hoe Van Aert met maatje Tiesj Benoot even gestopt is voor koffie. Van Aert was duidelijk erg goedgeluimd.

© photonews

Zin in de Tour dus bij Van Aert en dat is bij Remco Evenepoel niet anders. Evenepoel had vooral veel aandacht voor de fans. Het zijn momenten waar hij sereen wil mee omgaan, liet hij tijdens één van de persmomenten weten. Een truitje signeren hier, een selfie daar: allemaal geen probleem voor Evenepoel. Mooi om zien.

Mathieu van der Poel heeft het dan weer gehouden op het traditionele losrijden met de ploegmaats, wat Wout van Aert en Remco Evenepoel uiteraard ook gedaan hebben. Van der Poel deed dit op zijn nieuwe witte fiets, met ook de tinten van de regenboogkleuren in de buizen verwerkt. Zijn ploegmaats droegen de denim-truitjes.