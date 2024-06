Philipsen helder over gele trui én onthult wie zijn grootste concurrent wordt voor groene trui

Jasper Philipsen won vorig jaar vier ritten en de groene trui in de Tour. Dit jaar wil hij dat succes opnieuw herhalen voor Alpecin-Deceuninck.

Vorig jaar trok Jasper Philipsen naar de Tour met zes zeges, dit jaar moet hij het met de helft minder doen. Met Milaan-Sanremo won hij wel zijn eerste monument, daarnaast won de Classic Brugge-De Panne en een rit in de Baloise Belgium Tour.

"Ik doe mijn best, maar dit jaar heb ik me meer gefocust op de klassiekers dit voorjaar en niet zo zeer op sprinten. Met succes in Milaan-San Remo. Richting de Tour is dat veranderd", zegt Philipsen bij Wielerflits.

Over de zware start van de Tour in Italië maakt Philipsen zich weinig illusies. De eerste echte kans voor de sprinters dient zich pas aan in rit drie. "Dit weekend moeten we gewoon laten passeren en focussen op volgende week."

Pedersen grootste concurrent Philipsen

Als Philipsen net als vorig jaar opnieuw enkele etappes wint, dan is hij een van de favorieten voor de groene trui. Vorig jaar verzamelde hij 377 punten, nummer twee Mads Pedersen eindigde op 258 punten.

"Vorig jaar ging hij er niet honderd procent voor, maar nu wel vanaf etappe één. Als heeft hij misschien nog niet de beste sprints laten zien in de écht pure massaspurts", stelt Philipsen. Een twee op twee is dus mogelijk.