Remco Evenepoel had Tour-ploeg toch liever anders gezien: "Een groot verlies"

Remco Evenepoel krijgt voor zijn eerste Tour de France een ploeg mee die volledig in zijn dienst rijdt. Een ploegmaat had hij er liever wel nog bij gehad.

Met Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Jan Hirt, Louis Vervaeke, Yves Lampaert, Gianni Moscon en Casper Pedersen krijgt Remco Evenepoel een geblanceerde ploeg mee naar zijn eerste Tour de France.

Toch was Jan Bakelants wat kritisch voor de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step. Hij vond het vreemd dat Kasper Asgreen, die vorig jaar nog een rit won in de Tour, er niet bij was. En dat Gianni Moscon er wel bij is.

Evenepoel mist Cattaneo in de Tour

Hoe kijkt Evenepoel zelf naar de ploeg van Soudal Quick-Step voor de Tour? "Ik denk dat we – naar de middelen die we hebben – met de beste mogelijke ploeg vertrekken", stelt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

"Helaas is Mattia Cattaneo ziek en kan hij niet mee. Dat is zeker een groot verlies, maar Louis Vervaeke kan zijn werk misschien op zich nemen." Vervaeke viel donderdag nog op training, maar kan wel starten.

Verder vindt Evenepoel de ploeg stabiel en ervaren. Lampaert, Moscon en Pedersen zijn rouleurs om te werken op het vlakke, terwjil Landa, Hirt en Van Wilder pure klimmers zijn die hem in de bergen moeten helpen.