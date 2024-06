Roodhooft geeft het eerlijk toe over Van der Poel: "Het was een risico"

Mathieu van der Poel start met amper zeven koersdagen op de teller aan de Tour de France. Toch mag volgens sportief manager Christoph Roodhooft ook het veldrijden en het mentale niet vergeten worden.

Niemand staat straks aan de start van de Tour met minder koersdagen op de teller dan Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed nog maar zeven koersen dit jaar, maar won wel drie klassiekers in zijn regenboogtrui.

"Dat is bijzonder weinig", geeft Christoph Roodhooft toe bij Het Nieuwsblad. "We kunnen nu wel zeggen dat Mathieu op de momenten dat hij koerste extreem aanwezig was. Maar dat wisten we niet op voorhand, we namen wel degelijk een risico."

Van der Poel heeft dus nog maar zeven koersdagen in 2024, maar reed van midden december tot begin februari ook veertien crossen op een hoog niveau. Alles samen zal Van der Poel ook aan 70 koersdagen komen dit jaar.

Mentale belasting door stages

Naast die koersdagen zijn er natuurlijk ook nog de vele stages. Van der Poel is tijdens zijn afwezigheid sinds Luik-Bastenaken-Luik op hoogtestage geweest en trainde daarna verder in Spanje. Dat vergt mentaal ook veel.

"Door al die hoogtestages zijn renners vaker uithuizig dan vroeger. Ze koersen misschien minder, maar de mentale belasting is veel hoger. Bovendien wordt alles uitvergroot, is er geen ruimte meer om het eens te laten hangen. Alles moet juist zijn."