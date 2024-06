Wout van Aert zaait nog altijd twijfel net voor de Tour: "Een beetje raar"

Wout van Aert staat dan toch aan de start van de Tour de France. Toch heeft ook hij nog heel wat twijfels over zijn vorm.

De Tour stond niet op de planning van Wout van Aert, maar zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest hij de Giro laten schieten. Dan toch een zesde Ronde van Frankrijk op rij voor Van Aert.

Na een jaar vol pech is Van Aert tevreden dat hij toch aan de start staat. Maar daar zijn nog altijd heel wat twijfels bij. "Nooit eerder stond ik hier zo slecht aan de start, wat het een beetje raar maakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb de laatste maanden keihard gewerkt, maar ik ben niet zo goed als gewoonlijk." Het wordt dus afwachten. Van Aert wil zich nuttig maken voor de ploeg en hoopt dan dat de benen hem toelaten om zelf ook iets te proberen.

Doet Van Aert mee in de sprint?

Van Aert won in totaal al negen ritten in de Tour, waarvan een aantal in een massasprint. Zonder echte sprinter aan boord bij Visma-Lease a Bike zou hij opnieuw zijn kans kunnen gaan in die ritten. Ook daarover is echter twijfel.

"Ik heb het op het BK geprobeerd en daar liep het niet goed af. Ik voelde dat je toch in topvorm moet zijn om top te zijn in zo’n sprint. Ik wacht het openingsweekend nog even af. Daarna zal ik wel voelen of het mogelijk is en wanneer."