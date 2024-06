📷 Helper van Evenepoel valt door supporter, Lampaert en Lefevere geven organisatie veeg uit de pan

Duizenden toeschouwers waren van de partij in het Italiaanse Firenze om de start van de 111de Tour de France bij te wonen. Enkele hekken rond de busparking voor de ploegen stonden plots open, waardoor toeschouwers tussen de bussen liepen.

De renners moesten zich een weg banen door het publiek en dat liep niet goed af voor Jan Hirt. De Tsjech van Soudal Quick-Step bleef haperen aan een rugzak van een toeschouwer, ging over zijn stuur en kwam op zijn gezicht terecht.

Hirt hield er een bloedneus, een gekloofde lip en drie gebroken tanden aan over. Hirt werd opgelapt en kon starten, zijn tanden zullen pas na de rit hersteld worden. Yves Lampaert zag alles gebeuren en uitte zijn ongenoegen.

“Het is een complete chaos. De organisatie heeft het totaal niet in de hand. De mensen lopen overal. Jan is blijven haperen en ging overkop", reageerde Lampaert bij VTM Nieuws.

"Wij krijgen als renners boetes bij de vleet voor kleine dingen, de organisatie mag eens in de spiegel kijken. Het is onaanvaardbaar", fulmineerde Lampaert.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. 😡😡😡.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH