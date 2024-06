Visma-Lease a Bike heeft dan toch een speciaal plan tijdens de Tour de France

Bij Visma-Lease a Bike zijn er heel wat twijfels over de vorm van Jonas Vingegaard. En dus houdt de ploeg nog een andere troef achter de hand.

Visma-Lease a Bike kan in de Tour dan toch rekenen op Jonas Vingegaard. De Deen viel bijzonder zwaar in het Baskenland en lag bijna twee weken in een ziekenhuis in Spanje. Zijn deelname aan de Tour stond op de helling.

Vingegaard heeft de start van de Tour toch gehaald, maar in welke vorm is nog altijd een vraagteken voor Visma-Lease a Bike. "Gezien de omstandigheden gaat het heel goed met Jonas, maar hij dealt nog altijd met de gevolgen van zijn val", zegt Grischa Niermann bij In de Leiderstrui.

De ploeg weet niet hoe competitief Vingegaard zal zijn tegenover onder meer Pogacar. De droom voor Visma-Lease a Bike is om de Tour te winnen, maar het is geen doel. Toch anders dan de voorbije twee jaar.

Gaat Jorgenson voor klassement in de Tour?

En dus heeft Visma-Lease a Bike nog een troef achter de hand. Sepp Kuss viel enkele dagen geleden nog uit, maar met Matteo Jorgenson heeft de ploeg wel de winnaar van Parijs-Nice en de tweede van de Dauphiné in zijn rangen.

"Hij heeft onze verwachtingen al overtroffen en is heel goed voorbereid, dus hij gaat een belangrijke rol vertolken. Hij is nog nooit voor een klassement in een grote ronde gegaan, maar hopelijk kan hij zo lang mogelijk bij Jonas blijven en zodoende ook zijn positie verdedigen."