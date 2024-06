Michel Wuyts heeft scherpe mening na eerste rit in Tour de France: "Geloof dat teammanagement al lang niet meer"

De Belgen hebben er geen slechte eerste etappe op zitten. Wout van Aert won de sprint om de derde plaats, ook Evenepoel en Van Gils waren prima mee voorin in de eerste groep. En wat mogen we op zondag verwachten?

"Het wonder is geschied. Vingegaard, van Aert en de rest van Visma - Lease a Bike kraakten niet. Integendeel zelfs: toen UAE door een sputterende Ayuso wat gas terugnam, pakte Visma in blok parmantig over."

"Ik geloof dat teammanagement al lang niet meer als het relatieve zwakte en inrijtijd predikt. Goed voor van Aert uiteraard dat hij kon meesprinten voorin. Jammer genoeg was het voor de derde plaats", aldus Michel Wuyts in De Tour van Wuyts & Vlaeminck.

"De geschiedenis herhaalt zich: met één kopbeurt van vijftien seconden neemt van Aert de gele trui en wint hij de rit. Toch zal dit na de Ronde van Noorwegen en het Belgisch kampioenschap een opsteker zijn voor de Belg."

Goed voor Wout van Aert

"Hij vond zijn sprint niet terug toen in Noorwegen en op het BK, nu heeft hij die wel teruggevonden. En het was een thriller op het einde. Wie heeft Bardet dit niet gegund? Het is een sprookje, het is de mooiste voor hem."

"Geel in zijn laatste grote ronde, iedereen gunt hem dit. Het is een groot renner en een groot mens. Het is heel mooi dat hij deze vierde ritoverwinning in de Tour de France heeft weten te pakken", besloot Wuyts zijn visie.