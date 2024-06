Patrick Lefevere haalt nogmaals uit naar Tour-organisator ASO: "Trek ik me niets van aan"

Daags na het incident met Jan Hirt was Patrick Lefevere er nog altijd niet over te spreken. Ook al valt dat niet goed bij organistor ASO.

Soudal Quick-Step verloor zaterdag al bijna Jan Hirt, nog voor de Tour van start ging. De Tsjech kwam tussen de teambus en de start ten val door een supporter. Hirt bleef haken aan zijn rugzak en ging overkop.

"Zoiets kan niet", vertelde Patrick Lefevere een dag later bij Sporza. "We moeten voor alles betalen, er zijn 1.000 regels", ging Lefevere nog verder. Hij was er duidelijk nog altijd bijzonder boos over.

"Een onnozelaar met een rugzak pakte het stuur van Jan mee. Begin dan maar aan de Tour, hé. Hij heeft ook wekenlang inspanningen gedaan op training." Hirt hing zaterdag bijna de hele dag achteraan het peloton.

Geen excuses van ASO aan Lefevere

Hirt was ook niet voorzien voor de Tour, maar onder meer door ziekte van Mattia Cattaneo kwam de Tsjech toch aan de start. Hirt reed dit jaar al de Giro en deed het daar uitstekend met een achtste plaats.

Lefevere stuurde zaterdag ook een tweet de wereld in (die hij intussen verwijderde, nvdr.) met de schade aan de tanden van Hirt. "Ze (organisator ASO, nvdr.) zullen mijn bericht op X wel gelezen hebben, zeker? Ik heb lange gezichten gezien in het hotel, maar daar trek ik me niets van aan."