Sep Vanmarcke ziet opnieuw het probleem van de motoren in Tour de France en schuwt harde woorden niet

Romain Bardet won op heel knappe wijze de eerste rit in de Tour de France. Met dank aan zijn ploegmaat, het sterke beukwerk en veel grinta. Maar misschien speelde er toch nog een andere zaak een rol?

Uiteindelijk hielden de twee vluchters vijf seconden over op een jagend peloton: "De twee renners vooraan waren formidabel sterk", aldus Sep Vanmarcke in zijn analyse bij Sporza. "En achteraan waren het meer klimmerstypes die achtervolgden."

"De grote motoren waren daar ook al gelost. Maar toch: ze waren met zes aan het achtervolgen op twee leiders en normaal gezien kan je het met twee tegen zes niet halen. Dan spelen er nog andere factoren", aldus de ex-renner.

© photonews

"Misschien waren de motoren een van de factoren. Ze zaten met een heel busje motoren vlak voor Bardet. Dat is als een vrachtwagen die voor je uitrijdt en dan kan je een beetje harder. Het is een Franse chouchou vooraan, dus het kan bewust zijn."

Goed voor de spanning, maar ...

"Het was een strijd tot op het einde en dat was goed voor de spanning, maar er mag natuurlijk geen vervalsing zijn. Het is een probleem dat er heel moeilijk uitraakt in het peloton", verwees hij naar de motoren van France Télévision.

"Er bestaan volgens mij betere methodes met drones en dergelijke. Ik denk dat ze meer dan 50 meter vooruit moeten rijden, maar dan krijg je het niet goed meer in beeld. En we moeten ook eerlijk zijn: als Wout van Aert in de vlucht van twee zit, dan zeggen we er niets over."