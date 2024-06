Wanneer debuteert Thibau Nys in de Tour? Sven Nys licht tipje van de sluier

De Tour de France is van start gegaan, maar zonder Thibau Nys. Vader Sven Nys onthult wanneer we zijn zoon Thibau Nys voor het eerst aan de start mogen verwachten.

Thibau Nys maakte de voorbije weken bijzonder veel indruk. Hij won ritten in de Ronde van Romandië, Ronde van Hongarije, Ronde van Noorwegen en de Ronde van Zwitserland. In Hongarije won Nys ook het eindklassement.

De komende weken zien we Nys aan het werk in de Ronde van Wallonië (22 tot 26 juli), de Ronde van Polen (12 tot 18 augustus) en de Bretagne Classic (25 augustus). De Vuelta zal Nys dus ook niet rijden, die begint op 17 augustus.

Wanneer debuteert Nys in de Tour?

Op het debuut van Nys in een grote ronde is het dus nog even wachten. Vader Sven Nys heeft echter een inkijk gegeven op de mogelijke plannen van zijn zoon in de grote rondes.

"Als je de kalender bekijkt en welke ambities Thibau allemaal heeft in een jaar, dan ligt de Tour eigenlijk het best geplaatst om de combinatie tussen twee disciplines (veldrijden en weg, nvdr.) te maken", zei Nys tijdens de live-uitzending van de eerste Tourrit op Sporza.

"Alleen is er de traditie dat er eerst een andere grote ronde wordt gereden voor je naar de Tour gaat. De Vuelta zou volgend jaar kunnen, maar daar is nog niets duidelijk over. De Tour, als het al gebeurt, dat schat in voor over twee of drie jaar.