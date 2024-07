🎥 Biniam Girmay wint chaotische sprint na val van Philipsen, geen gele trui voor Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Biniam Girmay heeft de derde etappe gewonnen in een chaotische sprint. De Ecuadoraan Richard Carapaz neemt de gele trui over van Tadej Pogacar.

Het openingsweekend was duidelijk zwaar, want het peloton nam tijdens de langste etappe van de Tour een snipperdag. De Noren Kulset en Abrahamsen reden wel even voor het peloton uit, zetten zich dan gewoon aan de kant.

Onderweg viel er dus niet veel te beleven, behalve de tussensprint na 95 kilometer. De sprinters mocht daar al eens een voorproefje geven van de echte sprint. Pedersen klopte Philipsen, Coquard en Démare.

Op 66 kilometer van de streep ging de Fransman Fabien Grellier (TotalEnergies) er toch alleen vandoor. Hij kreeg zo'n 45 seconden maar werd zo'n 40 kilometer later toch ingelopen. Alles werd klaargemaakt voor een massasprint in Turijn.

Philipsen valt, geen geel voor Evenepoel

Philipsen kon in de sprint wel niet rekenen op Van der Poel als lead-out, de wereldkampioen reed op 6 kilometer van de streep lek. Maar Philipsen kon zelf ook niet sprinten, want hij was betrokken bij een val op drie kilometer van de streep.

Het was Intermarché-Wanty die het heft in handen nam in de slotkilometer. Pedersen zette wel als eerste aan, maar kon het niet houden. Biniam Girmay rondde het werk van Intermarché-Wanty af en sprintte naar ritwinst. Carapaz werd 14de en pakt de gele trui.