Alpecin-Deceuninck twee keer op de bon: Roodhooft krijgt stevige boete

De Tour de France is nog maar net begonnen of Alpecin-Deceuninck moet al stevig in de buidel tasten. Twee ploegleiders werden op de bon geslingerd door de jury.

Alpecin-Deceuninck streed met de Fransman Axel Laurance mee om de ritzege in de tweede etappe van de Tour, maar hij was niet opgewassen tegen enkele sterkere renners in de kopgroep. Laurance werd zevende op iets meer dan een minuut. Na de rit kregen ploegleiders Christoph Roodhooft en Gianni Meersman nog een boete voorgeschoteld door de jury. Roodhooft had 'de regels met betrekking tot voertuigbewegingen tijdens de koers' overtreden. Hij kreeg een boete van 500 Zwitserse frank (zo'n 520 euro) van de jury. En ook Gianni Meersman ging dus op de bon voor het niet volgen van instructies van de commissarissen. Hij kreeg 200 Zwitserse frank boete. Wint Philipsen meteen in de Tour? Niet dat Alpecin-Deceuninck daar wellicht om zal malen. De ploeg kan dat straks al terugverdienen met een zege van Jasper Philipsen, de topfavoriet in de derde etappe. De groene trui van vorig jaar wil meteen scoren. Na het stevige openingsweekend is het parcours van de derde etappe iets minder zwaar. Met 230 kilometer wordt het wel een erg lange rit, maar met slechts 1190 hoogtemeters. Onderweg liggen drie klimmetjes van vierde categorie.