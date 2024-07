Is dit het zwakke punt van Tadej Pogacar? Sven Nys geeft zijn ongezouten mening

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

UAE Team Emirates is met een superteam aan de start gekomen in de Tour. In het openingsweekend was daar echter weinig van te merken.

Met Tadej Pogacar, Adam Yates, Juan Ayuso en Joao Almeida heeft UAE Team Emirates maar liefst vier renners in zijn Tourteam die al eens op het podium van een grote ronde stonden. Een bijzonder sterk team. Pogacar schudde al eens aan de boom na een sterke kopbeurt van Yates, maar Ayuso en Almeida hebben we nog niet echt in beeld gezien. En ook Wellens, Pollit, Sivakov en Soler konden nog niet overtuigen. UAE Team Emirates vs Visma-Lease a Bike Ligt het zwakke punt van het team van Pogacar dan op het vlakke? "Ik denk dat ze vooral renners hebben die goed tot hun recht komen als het lastiger wordt", zegt Sven Nys bij Sporza Koers. "Bij Visma-Lease a Bike hebben ze meer tempobeulen met Van Aert, Tratnik, Benoot en ook Jorgenson. Dat zijn er 4 tegenover 2 bij UAE. Maar zij zullen dan weer een Sepp Kuss missen. Al nam Jorgenson die rol wel heel goed over." Dinsdag wordt de eerste echte test. Dan staan de beklimmingen van de Sestrières (39.2 km aan 3.7%), de Col de Montgenèvre (8.3 km aan 6%) en de Col du Galibier (22.9 km aan 5.1%) op het programma. De finish ligt na een afdaling van 19 kilometer.