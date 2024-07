José De Cauwer trekt nu al conclusie over Jonas Vingegaard: "Sorry, hé"

Er waren veel twijfels over de vorm van Jonas Vingegaard voor de start van de Tour. Na twee ritten is het wel duidelijk dat de Deen wel degelijk in vorm is.

In de eerste etappe hielden de klassementsrenners zich nog gedeisd, maar in de tweede etappe kregen we wel vuurwerk. Pogacar pakte uit met een stevige versnelling, maar Vingegaard beantwoordde die probleemloos.

De Deense titelverdediger lijkt na zijn zware valpartij in het Baskenland en de elf dagen die hij daardoor in het ziekenhuis lag, toch in orde. Ook zijn ploeg Visma-Lease a Bike maakte indruk ondanks valpartijen van Van Aert en Jorgenson.

Vingegaard en Visma-Lease a Bike in orde

"Ze hingen met haken en ogen aan elkaar, zonder Van Baarle en Kruijswijk. Maar ze zijn hier en draaien gewoon mee", stelt José De Cauwer bij Sporza. En dat geldt dus ook voor kopman Jonas Vingegaard.

"Vingegaard is meer dan in orde. Gaat hij starten of niet starten? Met wat je nu ziet, sorry hé. Ze hebben ons te lang aan het lijntje gehouden. Maar hij is hier en dat is het belangrijkste", stelde De Cauwer.

Krijgen we dan opnieuw een spannende Tour zoals vorig jaar, toen Vingegaard en Pogacar twee weken lang op seconden van elkaar stonden? We weten niet in hoeverre Pogacar of Vingegaard in orde zijn. Maar het is goed dat Vingegaard op de afspraak is."