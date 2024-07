Wout van Aert komt met update over zijn blessures én geeft Remco Evenepoel advies over gele trui

Wout van Aert ging in de tweede etappe van de Tour tegen de grond, maar houdt er enkel schaafwonden aan over. Hij heeft een advies voor Remco Evenepoel.

Doordat ploegmaat Matteo Jorgenson bij de bevoorrading met één hand reed en in een put reed, ging de Amerikaan tegen de grond. Van Aert reed net achter Jorgenson en kon de valpartij niet meer ontwijken.

"Ik heb wat serieuze brandwonden op mijn zitvlak, dus het was niet aangenaam. Maar gelukkig is het niets te erg", zei Van Aert een dag later bij Wielerflits. Het zal hem echter niet beperken in de eerste etappe voor de sprinters.

Van Aert heeft de ambitie om mee te sprinten, maar doet dat enkel met de hulp van Europees kampioen Laporte. "Dat is een van de beste lead-outs die je kan hebben. We gaan onze weg moeten zoeken."

Van Aert wil Evenepoel voor geel zien gaan

Er zal niet enkel gestreden worden om de ritzege, maar ook om de gele trui. Pogacar wil hem liefst afgeven en Vingegaard, Evenepoel en Carapaz maken kans. "Dat wordt interessant om te volgen."

"Wij zullen focussen op veilig binnenkomen", zegt Van Aert over Vingegaard. Voor Evenepoel had hij nog een advies. "Ik zou Remco adviseren om voor het geel te gaan, je kunt het maar gehad hebben."