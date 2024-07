Historische zege Intermarché-Wanty en Girmay legt pijnpunt bloot: "Lefevere deed het al zo vaak"

Intermarché-Wanty boekte met Biniam Girmay zijn eerste zege ooit in de Ronde van Frankrijk. De Belgische ploeg hoopt daarmee ook meteen op de komst van nieuwe sponsors.

Voor de zevende keer neemt Intermarché-Wanty deel aan de Tour. De Waalse ploeg heeft met Biniam Girmay, als eerste zwarte Afrikaan ooit, eindelijk zijn eerste ritzege te pakken. En daar ging een hele geschiedenis aan vooraf.

In de beginjaren waren de kansen op een goed resultaat beperkt en dus ging de ploeg bijna iedere dag mee in de vlucht, soms alleen. Om toch maar de sponsors in beeld te brengen in de grootste koers van het jaar.

Intermarché-Wanty hoopt op nieuwe sponsors

De ploeg is dan wel gegroeid, maar werkt volgens koersdirecteur Jean-François Bourlart nog altijd met het kleinste budget in de WorldTour. Hij hoopt dat de zege van Girmay kan zorgen voor de komst van nieuwe sponsors.

Volgens Sven Nys is dat niet alleen een probleem van kleinere ploegen. "Hoe vaak heeft Patrick Lefevere in het verleden om extra inspanningen gevraagd van zijn partners? Dat is soms pijnlijk, maar als je de centen niet vindt, ben je de renners kwijt", zegt hij bij Sporza Koers.

"Ik vind het dan ook logisch dat Bourlart dat meteen doet op het goede moment. Girmay is ondertussen een renner van een behoorlijk budget. Met zijn mooie verhaal is dat aantrekkelijk om in te investeren", besluit Nys.