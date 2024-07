Ploegmaat bijzonder lovend voor Wout van Aert: "Wat hij daar doet..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert trok met veel twijfels naar de Tour, maar die heeft hij in de eerste dagen van de Tour snel uitgeveegd. Zijn ploegmaat Dylan van Baarle is onder de indruk.

Zijn slechtste vorm ooit bij de start van de Tour, zo omschreef Wout van Aert het daags voor de start. In de eerste rit sprintte hij echter al naar de derde plaats, wat voor veel emoties zorgde bij Van Aert.

In rit twee en drie kende Van Aert wat pech, maar zonder veel erg. Met de vorm zit het duidelijk goed en dat geeft moed voor de rest van de Tour. Van Aert jaagt namelijk op zijn tiende etappezege in de Tour.

Van Baarle lovend voor Van Aert

Ook ploegmaat Dylan van Baarle is onder de indruk van de prestaties van Wout van Aert. "Ik kijk met bewondering naar Wout van Aert. Iedereen heeft gezien hoe slecht hij erbij lag na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen", zegt hij bij AD.

"Als je dan in zo’n eerste Tour-rit met de favorieten kan overleven en derde kan worden, is dat heel speciaal. Voor het team is het echt een overwinning dat hij en Jonas Vingegaard er meteen zo goed bijzitten, na zulke zware blessures", zegt Van Baarle nog.

De Nederlander had normaal ook de Tour moeten rijden, maar een valpartij in de Dauphiné besliste daar anders over. Van Baarle brak zijn sleutelbeen en raakte niet op tijd fit.