Mathieu van der Poel loopt niet over van extra enthousiasme en onthult waardoor hij zich toch kan opladen

Hebben we met een héél gretige Mathieu van der Poel te maken, zoals José De Cauwer voorspelde? Dat valt best mee. Zich opladen voor de volgende opdracht in de Tour de France, dat kan hij wel.

Van der Poel beschrijft bij NOS zijn Tour de France tot dusver. "Bij mij persoonlijk begint het beter en beter te gaan. Ik merk dat ik wat koershardheid mis, wat ik vaak heb als ik van trainingskamp kom. Gisteren was het verrassend goed en was mijn dag vrij oké." Dat was ook duidelijk door zijn aanwezigheid in de vroege vlucht.

"Het was niet de bedoeling om in de ontsnapping te zitten, maar het ging zo hard op die eerste klim. Mentaal zit ik liever vooraan dan achteraan of in het peloton." Hoe gaat het met zijn Belgische ploegmaat die naar een ritzege lonkt? "Ik denk dat het goed is met Philipsen. Vandaag is weer een nieuwe kans. We zijn er klaar voor."

Val Philipsen zonder erg

De Tour van Philipsen verloopt niet vlekkeloos. "Hij is goed weggekomen bij zijn val, hij heeft enkel een schaafwond op zijn bil. Het is natuurlijk niet realistisch om te denken dat je elke sprint gaat winnen. Er was maandag ook niet veel aan te doen. Ik rijd door een put en rijd vooraan en achteraan lek." Een val hield hen ook op.

"Je kan er niets aan veranderen en dan focussen we meteen op de volgende kans. Of ik er extra zin in heb? Niet echt", is Van der Poel eerlijk. "Elke dag is een beetje hetzelfde hier." Bij Van der Poel is geweten dat al snel de verveling optreedt als hij met te veel van hetzelfde wordt geconfronteerd. Zo erg is het nu ook weer niet.

Van der Poel blij met doelstelling

Van der Poel is blij dat Alpecin-Deceuninck een doel heeft in de sprintersritten. "Als we hier zonder sprinter zouden zijn, heb je in deze etappes niet echt een doel. Het leuke is dat we met Jasper kans maken."