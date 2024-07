Ghys en Alpecin-Deceuninck voorspellen winst na opdoffer: "Voor het eerst sinds lang zat er kracht op bij Van der Poel"

Robbe Ghys wil in zijn eerste Tour dolgraag Philipsen aan winst helpen. Dat Van der Poel weer naar een topvorm groeit, is misschien de belangrijkste reden om er in te blijven geloven. Ondanks de declassering van Philipsen.

Ook zonder die declassering had Philipsen niet gewonnen. Dat is op zich al ontgoochelend. "We komen om te winnen. Als het dan niet lukt, is het altijd teleurstellend", verklaarde Robbe Ghys kort na de finish bij Sporza. Het nieuws van de declassering volgde later nog. Een lichtpuntje was dat de ploeg wel naar behoren presteerde.

"We wilden in die bocht op 1,7 kilometer van de streep met zijn allen vooraan zitten. Ik was de enige die daar niet in positie zat, maar ik kon op een mooie manier terugkomen net voor het ingaan van de laatste kilometer." Daardoor kon Ghys nog zijn deel van het werk doen en daarna kwam de sneltrein genaamd Van der Poel.

Vertrouwen stijgt bij Van der Poel

Ghys zag de wereldkampioen ook kort na de aankomst. "Hij zei me dat het de eerste keer in lange tijd was dat hij echt voelde dat er kracht op zat. Dat is goed voor het vertrouwen." Goed dat iemand toch vertrouwen opdoet, want het uitblijven van die eerste ritzege zal wel knagen bij Jasper Philipsen. Om van de declassering nog te zwijgen.

"Jasper zal ook wel genoeg ervaring hebben om te beseffen dat het kleine details zijn. Dat zal een beetje in zijn hoofd zitten, maar als we zo blijven voortdoen moet het gewoon eens raak zijn. Dat kan niet anders."