Lidl-Trek heeft besluit genomen over de zwaar gevallen Mads Pedersen

Door de 35ste ritzege in de Tour van Mark Cavendish was het wat ondergesneeuwd geraakt, maar Mads Pedersen viel zwaar tijdens de sprint. Zijn ploeg Lidl-Trek wilde de nacht afwachten om een beslissing te nemen.

In de massasprint in de vijfde etappe ging Mads Pedersen zwaar tegen de grond. De ex-wereldkampioen vloog in de dranghekken, maar kwam op het asfalt terecht. De Fransman Axel Zingle kon nog net over Pedersen springen.

"Pedersen kreeg een zware klap op zijn linkerschouder en rug bij de valpartij aan het einde van etappe vijf, maar de eerste röntgenfoto's toonden geen breuken", meldde Lidl-Trek woensdagavond op zijn sociale media.

De Amerikaanse ploeg wilde echter wachten tot de ochtend nadien om een beslissing te nemen over het starten van Pedersen in rit zes. De Deen is de nacht goed doorgekomen en zal starten, meldt Lidl-Trek.

Pedersen gaat voor groene trui

Er staat opnieuw een massasprint, met eventueel ook waaiers, op het programma in rit zes. Of Pedersen zich zal mengen in de sprint is maar de vraag, de rit zal moeten uitwijzen hoeveel last hij heeft van zijn blessures.

Als Pedersen zijn kansen op de groene trui gaaf wil houden zal hij wel aan de bak moeten. De Deen telt nu acht punten achterstand op Biniam Girmay, nog een massasprint missen zou zijn ambities een stevige knauw geven.