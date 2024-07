Nog altijd wachten op 'Vive le vélo': VRT reageert zelf na storm van kritiek

De Tour is inmiddels aan zijn vijfde etappe toe, maar op televisie is nog geen spoor van 'Vive le Vélo'. De VRT is nu met uitleg gekomen.

Zondag gaat 'Vive le vélo' pas opnieuw van start, na de negende rit dus. Het gebeurt wel vaker dat het programma in combinatie met het EK of WK voetbal iets later van start gaat. Dat is ook dit jaar het geval.

De Rode Duivels zijn nochtans uitgeschakeld, maar toch is het wachten tot na de kwartfinales op het EK vooraleer er opnieuw afleveringen van 'Vive le vélo' worden gemaakt. De VRT heeft nu zelf gereageerd.

Keuzes maken door budget

"We moesten keuzes maken, ook vanuit budgettair oogpunt", zegt VRT-woordvoerster Yasmine Van der Borght aan Het Nieuwsblad. "Zo’n voetbalavond laat in veel gevallen geen ruimte voor een uurtje Vive le vélo."

Vooral omdat wedstrijden vanaf de knock-outfase op een voetbaltoernooi kunnen uitlopen door verlengingen en penalty's. De uitzending van 'Vive le vélo' zou zo maar rond middernacht van start kunnen gaan.

"Bovendien proberen we de Tour-actualiteit ook mee te nemen in onze EK-uitzendingen. Het is dus geen of/of-verhaal. De live verslaggeving van het EK en de Tour lopen naast elkaar en gaan dus niet ten koste van elkaar."