Onreglementaire sprint van Cavendish voor 35ste ritzege in de Tour? De Cauwer velt zijn oordeel

Mark Cavendish pakte dan toch zijn 35ste ritzege in de Tour de France. Maar had die wel mogen houden na met de sprint die hij reed?

Net als tijdens de eerste massasprint werd er woensdag opnieuw gevallen in de tweede massasprint. Het grootste slachtoffer was de Deen Mads Pedersen, die in volle sprint in de dranghekken vloog.

Over de sprint was wel wat te zeggen, vooral door een bocht in de laatste 300 meter. Winnaar Mark Cavendish deelde ook enkele kwakjes uit onderweg. "Hij hield zijn handen aan het stuur. Hij heeft ooit andere dingen gedaan", zegt José De Cauwer bij Sporza.

"Hij kiest ook ineens een totaal andere lijn. Door de slow motion ziet het er soms verschrikkelijker uit dan het uiteindelijk is. Het was een warrige sprint", gaat De Cauwer verder.

Iedereen gunt Cavendish 35ste ritzege

Cavendish maakte duidelijk een beweging van de ene kant van de weg naar de andere. Hij kijkt wel eerst achter zich om er zeker van te zijn dat hij niemand de pas afsnijdt. Toch vindt De Cauwer niet dat Cavendish te veel deed.

En iedereen gunde het Cavendish ook. "Als er maar één iemand zou zijn die zou denken: zou ik hier niet mee naar de jury stappen? Die denkt onmiddellijk ook: nee, dat ga ik niet doen. Dit wil ik hem niet ontnemen."