Sven Nys is streng voor Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Al drie sprintkansen gehad in deze Tour de France en de teller van Jasper Philipsen staat nog op nul. Dat was vorig seizoen toch anders en zeker donderdag werd hij eigenlijk wel goed afgezet door Mathieu van der Poel.

De Nederlander gaf achteraf ook aan dat alles perfect liep, maar in de sprint liet Philipsen zich aftroeven door Groenewegen - nog los van de declassering. Een dag eerder was Mark Cavendish dan weer te snel voor de Belgische spurtbom.

“Van der Poel was inderdaad op de afspraak met zijn topsnelheid op 200 meter van de finish. Maar ik heb het idee dat er een klein beetje aarzeling schuilt in de aanzet van Philipsen", aldus Sven Nys in zijn analyse bij Sporza Tour.

© photonews

"Hij wacht net dat tikkeltje langer dan Groenewegen aan de andere kant van de weg. Zijn eerste meters lijken mij minder explosief dan ze vorig jaar waren. Dat hebben we ook al gezien op het BK waar Arnaud De Lie wint."

Niet de scherpte?

"Het is net niet met de scherpte waarmee we hem vorig jaar zo vaak zagen winnen. Daar komt bovenop dat het al de derde sprint is die hij niet tot een goed einde kan brengen. Dat zal tussen de oren gaan kruipen. Het zal niet helpen om die druk te verminderen.”

De komende twee weken zal Philipsen nog een aantal kansen krijgen op een ritzege. In de strijd om de groene trui staat hij momenteel 64 punten in het krijt bij Girmay - ook dat wordt dus nog een harde dobber in die weken.