🎥 UCI krijgt de wind van voren na hartverwarmend moment in de Tour: "Wat een grap"

De UCI heeft zich opnieuw niet populair gemaakt na de tijdrit in de Tour. Thuisrijder Julien Bernard genoot met volle teugen, maar betaalde daar achteraf ook een prijs voor.

De tijdrit in de Tour was voor Julien Bernard geen doel. De Fransman reed door zijn eigen regio en werd bijzonder vurig aangemoedigd. Op het enige klimmetje van de tijdrit (1,6 km aan 6,5%) kwam hij in een uitzinnige menigte terecht.

Bijna iedereen aan de kant van de weg had een poster van Bernard. De Fransman genoot met volle teugen en zweepte zijn supporters nog wat meer op. En toen moest het mooiste moment nog komen.

UCI geeft Bernard boete

Bernard zette even voet aan de grond toen hij zijn vrouw en kind zag staan. Hij gaf haar een kus en reed weer verder. Voor velen een hartverwarmend moment, maar daar dat de UCI duidelijk anders over.

De Fransman kreeg een boete van 200 Zwitserse frank voor 'ongepast gedrag tijdens de wedstrijd'. "Excuses aan de UCI om het imago van de sport te hebben besmeurd", zegt Bernard op X. "Maar ik wil gerust iedere dag 200 Zwitserse frank betalen om dat moment opnieuw te kunnen beleven."

In het peloton was er weinig begrip voor de boete van Bernard. Ploeggenoot Toms Skujins schreef: "UCI doing UCI things." "Wat een grap", reageerde Magnus Cort. "Ik denk dat ik geluk had wanneer ze mij een aantal dagen geleden niet gezien hadden."