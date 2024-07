Geen angst! Evenepoel doet aan wat wishful thinking en ligt verrassend genoeg niet wakker van veelbesproken thema

Het is nu al dagenlang dat een bepaald thema in de Tour vlot over de tongen gaat. Remco Evenepoel laat zich niet uit zijn lood slaan en begint aan de gravelrit zonder angst.

Na een verrassende tiende plaats in de achtste rit (opeens zat hij opnieuw vooraan) maakt ook Remco Evenepoel zich op voor etappe 9. De befaamde gravelrit. Het is een wat gehypete rit, de opbouw er naartoe zorgt er voor dat de verwachtingen qua spektakel wel heel hoog zijn. Evenepoel is niet meteen onder de indruk.

"Het is niet de meest gevaarlijke rit. Het is niet de meest cruciale rit, maar we moeten er sowieso klaar voor zijn", geeft Evenepoel bij Sporza een zelfverzekerde indruk in aanloop naar de rit. "Het is niet de rit die iemand de Tour zal doen winnen, maar je kan er wel de Tour verliezen. We moeten hopen dat het materiaal het houdt. No mercy!"

Evenepoel heeft verkend

De witte truidrager is twee keer gaan verkennen. "Ik weet welke sectoren belangrijk zijn en op welke punten we vooraan moeten zitten. De eerste helft van de koers is niet echt speciaal. Vanaf kilometer 100 ongeveer is het de ene na de andere sector." Iedereen herinnert zich zijn Giro-deelname nog: de gravelrit beviel hem toen niet.

Toch teert Evenepoel niet op revanche. "Wat daar gebeurde, lag aan de vorm. De sectoren zijn ook helemaal anders, veel korter. Het is echt niet tactisch. Het moeilijkste zal zijn om er in de juiste positie aan beginnen. Als er gekoerst wordt, koers ik natuurlijk mee. Ik ga geen Roglic bijvoorbeeld laten rijden." Dat is alleen maar logisch.

Het ideaal scenario van Evenepoel

"Idealiter gaat er een mooie vlucht weg zonder dat iemand van het klassement in gevaar komt en dan is het een gecontroleerde koers. Dat zal wishful thinking zijn", lacht Evenepoel. Hij geeft bij Sporza ook elke rit sterren en deelt voor de gravelrit toch 5 sterren uit, ondanks zijn uitlatingen in de aanloop.