Stuyven wint bijna prachtige rit en reageert bijzonder teleurgesteld

De negende etappe van de Tour de France heeft niet ontgoocheld. Het peloton daverde 200 kilometer lang over veertien gravelstroken en uiteindelijk kwamen ook alle favorieten een keertje in de voorste gelederen terecht. Jasper Stuyven won bijna een knappe etappe.

200 kilometer afzien tussen Troyes en Troyes met in totaal veertien kasseistroken, dat was het menu van de etappe van zondag. En dus was het nog maar de vraag wie er allemaal zou uitpakken met aanvallen om te proberen winnen.

Jasper Stuyven viel aan en leek eventjes aanspraak te kunnen maken op de bloemen en zege in Troyes. Uiteindelijk ging het feest niet door en werd hij terug bijgehaald door een groepje, waardoor Turgis de zege wist te pakken voor Pidcock en Gee.

© photonews

En zo werd het opnieuw net niet voor Stuyven. "Dit is vrij pijnlijk", aldus de Vlaming in reactie bij Sporza na de achtste plaats in de etappe van zondag. "Ik zocht een moment om weg te geraken en dat was gelukt."

Altijd hetzelfde liedje

"Ik weet niet hoe hard ze achter mij naar elkaar keken, maar misschien net niet genoeg. De wind stond ook hard in het nadeel. Ik hoopte dat er in het centrum wat meer beschutting zou zijn, maar dat was niet het geval."

"Tot op 2 kilometer van het einde zag ik het zitten, maar de wind stond hard op kop. Dan zag ik hen naderen. Ze zeiden mij tien jaar geleden dat ik wel eens een etappe ging winnen in de Tour de France ... Het is altijd hetzelfde liedje."