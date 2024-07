Krijgt wisselvallige Van Aert eigen kans in de Tour? Visma-Lease a Bike is helder over prioriteiten

De prestaties van Wout van Aert gaan op en neer tijdens de Tour. Krijgt hij nog zijn eigen kans of kan hij met deze vorm enkel knechten voor Vingegaard?

Wout van Aert trok met zijn slechtste vorm ooit naar de Tour zei hij zelf voor aanvang. Die twijfels leken na rit één al in de vuilbak te mogen, want Van Aert sprintte in een lastige openingsetappe meteen naar plek drie.

Daarna ging het wel minder voor Van Aert. Hij stelde teleur in de tijdrit en sprintte zaterdag zelfs niet mee. Van Aert zei zaterdag aan zijn vrouw Sarah dat zijn benen dan ook aanvoelden als 'twee blokken beton'.

Krijgt Van Aert eigen kans in de Tour?

"Hij en wij als ploeg hadden verwacht dat het er misschien in zat, maar het bleek dat de benen niet goed genoeg waren", blikt ploegleider Arthur van Dongen bij In de Leiderstrui terug op de eerste week van Van Aert.

Volgens Van Dongen is het normaal dat het op en neer gaat met de vorm van Van Aert. Krijgt hij in deze Tour dan nog zijn kans? "Het hoofddoel in de Wout-ritten is voor ons doorgaans om Jonas veilig binnen te loodsen", ging Van Dongen verder."

"Dat staat bovenaan op de lijst en is dus het voornaamste. Mocht Jonas veilig zijn én Wout zit in een goede positie, dan kan hij zeker proberen zich te mengen. Dan hoeft hij zich natuurlijk niet in te houden. Maar in principe is het alle ballen op Jonas."